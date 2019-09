Carlino – Mancini torna nella ‘sua’ Bologna

Se si intende la permanenza a Casteldebole dell’Under 21 durante l’europeo di categoria come un test, si può certamente dire che le strutture del Bologna lo hanno superato a pieni voti: oggi infatti arriva la nazionale maggiore. Ma è importante sottolineare che per il tecnico Roberto Mancini è un ritorno a casa: un amore mai dimenticato dal tecnico verso la città e la squadra. Mancini arrivò al Bologna nel 1977, aveva tredici anni, debuttò in prima squadra nel 1981 per poi accasarsi alla Sampdoria nella stagione successiva. Non è stata l’unica ‘prima volta’ per il tecnico di Jesi a Bologna: oltre al debutto in Serie A, c’è quello come c.t. della nazionale: 1-1 contro la Polonia nella partita valida per la Nations League. Il giorno dopo ringraziò, ora la città è pronta ad accoglierlo nuovamente. Lo riporta Il Resto del Carlino.