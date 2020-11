Mancinelli: “Fortitudo ultima, ma sapremo rialzarci”

Derby

Lunga intervista sul Carlino per il capitano della Effe Stefano Mancinelli. Le sue parole in vista del derby:

“Purtroppo arriviamo a questo appuntamento dopo aver subito parecchie sconfitte, per cui in campo dovremo dare l’anima, pensando soprattutto al fatto che questi due punti ci servono tantissimo. Anche senza pubblico questa resta una partita particolare che porta un fascino tutto suo. La Virtus è una squadra costruita per vincere e anche se hanno avuto delle difficoltà partono avvantaggiati. Noi dovremo contarci e provarci, anche se sappiamo che non sarà facile”.