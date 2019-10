Carlino – Maledizione nazionali: stop anche per Medel

Come al solito, le nazionali si rivelano disastrose per le squadre di club. L’ultima volta il Bologna l’aveva scampata, ma non stavolta. Dopo l’infortunio di Tomiyasu in Giappone – per il quale si teme un mese ai box – ecco che si ferma anche Gary Medel. Il centrocampista del Cile ha infatti dovuto abbandonare il campo a metà primo tempo a causa di un problema muscolare durante la sfida in Colombia, poi terminata 0-0. Come riporta il “Carlino”, dalle prime impressioni, si teme per lui uno stop di 3-4 settimane.

Medel rientrerà dunque subito a Bologna, dove verranno fatti gli esami strumentali del caso. Il numero 5 rossoblu non sarebbe comunque sceso in campo sabato sera all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus perché squalificato, ma quella contro i bianconeri purtroppo non sarà l’unica gara che sarà costretto a saltare.

Fonte: “Carlino”