Carlino – Maifredi ‘suggerisce’ Balotelli

Le strade del Bologna e di Mario Balotelli probabilmente sono destinate a non incrociarsi mai, ma Fenucci ha ammesso che i rossoblù ci pensarono prima dell’approdo dell’attaccante al Nizza, rinunciando però a causa dell’ingaggio del giocatore. Luigi Maifredi si espresso a riguardo: “Nei panni del Bologna una proposta a Balotelli l’avrei fatta: e sono sicuro al mille per mille che il matrimonio avrebbe funzionato. Lo dico perchè Bologna è speciale, ha dato a tanti calciatori la possibilità di tornare grandi. E’ successo con Baggio, Signori, Di Vaio e secondo me sarebbe successo anche con Mario. E lui si sarebbe legato tantissimo, perchè checché se ne dica è un ragazzo con la testa sulle spalle.”