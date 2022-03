Carlino – Modulo anti-Toro: rispunta il 3-5-2 e possibile chance per Aebischer

Si torna al 3-5-2

In questo caso, al fianco di Soriano la spunterebbe ancora Schouten. Ma ieri Sinisa ha provato il 352 con in mediana Soriano Schouten e Aebischer, il nuovo arrivato dalla Svizzera potrebbe avere l’occasione della prima maglia da titolare anche se non è da escludere di vedere Svanberg al suo posto, in caso di centrocampo a 5. In questa ipotesi il ballottaggio davanti sarebbe tra Sansone e Barrow, dove uno dei due affiancherebbe Orsolini. Dietro e sulle fasce pochi dubbi: Medel, Theate, Soumaoro, Hickey e De Silvestri verso la conferma.