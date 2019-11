Carlino – Lyanco e Ibrahimovic, sogni rossoblù

Il mercato di gennaio della scorsa stagione fu uno spartiacque importante della stagione del Bologna grazie a degli innesti che nelle restanti partite si dimostrarono fondamentali per il raggiungimento della salvezza. Ora la situazione è differente, ma i rossoblù si stanno guardando attorno per capire se c’è la possibilità di migliorare la squadra. In mediana probabilmente arriverà Dominguez per alzare la cifra tecnica, ma sono priorità anche il rafforzamento di difesa e attacco.

Lyanco rimane uno dei preferiti e la valutazione di Cairo non può essere la stessa di questa estate dato che il centrale brasiliano ha giocato solo 6 partite da titolare, mentre per l’attacco il sogno è sempre Ibrahimovic, l’opera di convincimento da parte dei rossoblù continua, ma per la decisione di Zlatan si dovrà aspettare almeno dicembre. Lo riporta Il Resto del Carlino.