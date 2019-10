Carlino – L’unico sorriso dalle nazionali è Svanberg

Al momento, l’unica nota positiva dalle nazionali per il Bologna risponde al nome di Mattias Svanberg. Dopo infatti l’ottima prestazione casalinga da titolare contro la Lazio, il centrocampista svedese si ripete anche con la sua nazionale. Come riporta il “Carlino”, il classe 1999 ha segnato il primo gol della vittoria della sua Svezia under 21 contro l’Islanda, match poi terminato 5-0.

Per il resto, non c’è assolutamente da sorridere per il Bologna. Dopo l’infortunio di Tomiyasu, che rischia anche di rimanere bloccato in Giappone per via di un uragano e di poter tornare non prima di mercoledì, ci si è messo anche Medel: infortunio muscolare dopo 20′ nel match tra il suo Cile e la Colombia. Per entrambi si pensa ad un mese di stop.