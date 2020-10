Carlino – Lunedì i dirigenti hanno riunito la squadra

Il Bologna è chiamato a riscattare e reagire la brutta botta subita con il Sassuolo, non solo in termini di punti e classifica ma anche sotto il profilo morale. Può essere dura dimenticare una partita persa da 3-1 sopra.

Fortunatamente già dopo domani si gioca, anche se il match con Lazio, che ha sconfitto il Borussia Dortmund in Champions League, si preannuncia molto complicato. Serve tenere la barra dritta e credere nel lavoro svolto fino a qui. Lunedì, infatti, la dirigenza ha provato a mettere un punto fermo: ‘All’unisono, tutti si aspettavano di più – scrive il Carlino – dallo staff tecnico alla squadra, dalla piazza alla critica fino alla dirigenza, che per bocca degli uomini mercato Sabatini e Bigon lunedì hanno riunito la squadra per invitarla a continuare a credere nel lavoro che si sta portando avanti e a non mollare, a non demoralizzarsi”.