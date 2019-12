Carlino – L’ultimo saluto del Bologna a Francesco Janich

Ieri sera il Bologna ha subìto una sonora sconfitta contro l’Udinese in Coppa Italia. Tuttavia, la giornata di ieri non è stata solo calcio. Il club rossoblu ha infatti presenziato ai funerali per Francesco Janich, ex giocatore del Bologna.

L'”Armeri” – libero dello scudetto del 1964 – ha giocato in Emilia dal 1961 al 1972. Il Bologna ha quindi reso omaggio al su ex campione portando con sé un gonfalone. Essendo nato ad Udine nel 1937, il minuto di silenzio a lui dedicato prima del fischio d’inizio della partita di ieri sera è stato l’unico momento degno di rispetto per i colori rossoblu.

Fonte: “Carlino”