Carlino – L’ultimo Bologna-Inter di mezzogiorno lo decise Gabigol

Doveva essere la stella dell'Inter già di Mauro Icardi, ma per Gabigol il destino fu ben diverso. Quantomeno in maglia nerazzurra, perché adesso ha (ri)trovato la propria dimensione nella sua patria, in Brasile, fra il Santos e l'attuale Flamengo. Tuttavia, una delle poche noti dolce del suo passaggio in Serie A arrivò proprio al Dall'Ara. L'ex attaccante dell'Inter decise un Bologna-Inter disputato nel febbraio 2017, ormai sei anni fa.