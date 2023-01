Carlino – Luca Saputo resterà a Bologna per un apprendistato

Nei mesi scorsi si era parlato sul Corriere dello Sport di un ingresso attivo di Luca Saputo nella gestione del Bologna, una notizia che oggi il Carlino lancia sotto un'altra veste. Saputo junior resterà per qualche tempo a Bologna a fare apprendistato nella materia di cui già si occupa al Cf Montreal, dove compare nell’organigramma societario con la mansione di ‘analista aziendale dell’area tecnica’. Non sarebbe in programma per il club, secondo il quotidiano, l'intenzione di inserire Luca Saputo nell'organigramma e tanto meno di affidargli ruoli operativi strategici. Per quanto riguarda l'operatività del club, dunque, non dovrebbero esserci cambiamenti in vista.