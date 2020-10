Bologna, scatta l’ora di Barrow

Ieri è arrivata una buona notizia da Casteldebole. Il colpo al piede rimediato da Musa Barrow contro il Benevento è alla spalle. Contro il Sassuolo ci sarà e mette nel mirino la prima rete in campionato.

Si perchè Musa, dopo lo straordinario impatto in rossoblù dello scorso anno, è ancora a secco. Il 99 del Bologna, l’anno scors, ha messo a segno 9 marcature e 5 assist in 18 presenze. Tra le vittime dei suoi 9 gol segnati, anche il Sassuolo e la speranza che i neroverdi possano riaccendere la vena realizzativa del gambiano. Barrow si candida ad aiutare i rossoblù in piena emergenza infortuni e a rialzarsi dopo il ko di Benevento.

Fonte: Carlino