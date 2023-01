Carlino – Locatelli: “Il salto di qualità non arriva mai”

In una lunga intervista al Resto del Carlino, l'ex rossoblù Thomas Locatelli ha espresso il suo punto di vista sul momento del Bologna, eternamente alla ricerca di quel salto di qualità che non arriva mai:

"Questo club quando farà mai un salo di qualità? Una risposta non ce l’ho. Dico che avere un proprietario che ti dà ogni anno la garanzia di fare la serie A non è scontato, e di questo dobbiamo dare atto a Saputo: ma se ogni tanto facessimo una stagione, per fare un esempio, come l’Atalanta credo che in città saremmo tutti più felici".