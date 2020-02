Carlino – Lo scudetto passa da Bologna

Dopo l’incidente di percorso con il Genoa ed il pareggio in extremis con l’Udinese, il Bologna deve rialzare subito la testa. Superato il primo momento complicato dal ritorno in panchina di Mihajlovic e recuperati una serie di giocatori infortunati, a Casteldebole è tempo di alzare l’asticella. Il difficile, infatti, arriva proprio adesso. Il Bologna è ad appena 2 punti dall’Europa League, ma nel giro di una settimana dovrà affrontare le prime due della classe: che lo si voglia o no, ad oggi, lo scudetto passa per Bologna.

Domani pomeriggio i felsinei saranno all’Olimpico di Roma a sfidare la Lazio, la corazzata più in forma di tutto il campionato. I biancocelesti sembrano una montagna insormontabile, ma negli ultimi due scontri diretti il Bologna non si è piegato: l’anno scorso è finita 3-3 all’Olimpico e quest’anno all’andata al Dall’Ara 2-2. Il prossimo weekend poi sarà la volta della Vecchia Signora. Domenica 8 marzo la Juventus arriverà al Dall’Ara, e si troverà davanti un Bologna a dir poco affamato: i ragazzi di Mihajlovic vorranno di certo vendicare la sconfitta per 2-1 dell’andata. Prima la Lazio e poi la Juve: il Bologna si riscopre dunque “arbitro” di questa Serie A.

Fonte: “Carlino”