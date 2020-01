Carlino – L’Italia al Dall’Ara, Orsolini prenota un posto

Come noto, la Figc ha scelto il Dall’Ara per l’ultima amichevole dell’Italia prima degli Europei 2020.

Si giocherà a Bologna il 4 giugno alle ore 20.45 contro la Repubblica Ceca, in quella che può essere una grande chance per Riccardo Orsolini. L’esterno rossoblù è a caccia della convocazione, si giocherà il posto con Chiesa e Bernardeschi, con Zaniolo in dubbio dopo l’infortunio al crociato. Per Orsolini il girone di ritorno servirà per convincere il ct Mancini, che tra l’altro proprio a Bologna ha debuttato in Serie A il 13 settembre 1981 e come commissario tecnico azzurro il 7 settembre 2018 in Italia-Polonia di Nations League.

Fonte: Carlino.