L’ipotesi di Trump: rinviare le Olimpiadi

Il Coronavirus non ferma solo l’Italia, ma anche il resto del mondo. Diversi paesi europei stanno andando verso le stesse misure restrittive che il nostro paese ha dovuto prendere in merito alle manifestazioni sportive. Stessa cosa sta avvenendo anche in America, dove è già stato fermata – tra gli altri – anche l’MLS per un mese. Si parla quindi di rinviare gli Europei, ma non solo. Adesso in dubbio sarebbero anche le Olimpiadi, in programma a Tokyo (Giappone) dal 24 luglio al 9 agosto 2020.

Al momento il Comitato Olimpico Internazionale fa sapere che nulla sarebbe a rischio, ma non sarebbe dello stesso avviso il presidente USA Donald Trump, che ieri ha parlato della cosa ai microfoni della Casa Bianca. “Le Olimpiadi potrebbero esser rinviate di un anno, magari alla prossima estate. Sarebbe un peccato, ma meglio così che avere gli stadi vuoti”. Nella giornata di ieri, infatti, l’attrice Xanthi Georgiou ha acceso la fiaccola olimpica ad Atene davanti ad appena un centinaio di invitati: forse la cerimonia più triste di sempre.

Fonte: “Carlino”