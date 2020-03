Carlino – L’ipotesi della Serie A: una deroga per prolungare i contratti

Salvo imprevisti, gli Europei saranno rinviati alla prossima estate. Così facendo, ci sarà tutto il tempo per recuperare i campionati, anche la Serie A. L’obiettivo sarebbe dunque quello di riniziare il torneo entro i primi di maggio – il 9 per l’esattezza. In questo modo, sarebbe fattibile terminare il campionato entro il 30 giugno o, al massimo – viste anche le gare europee e di Coppa Italia da inserire – il 15 luglio.

I calciatori sembrano propensi a terminare la stagione in estate inoltrata, ma servono ufficialità. I club di Serie A si sono sentiti tramite conference call nella giornata di ieri per discutere della questione. L’ipotesi sarebbe quella di introdurre una deroga che permetterebbe di prolungare tutti i contratti in scadenza fino al 15 luglio. In questo modo, non ci sarebbero problemi. Se però l’idea non dovesse andare in porto, i giocatori in scadenza di contratto – né quelli in prestito – potrebbero scendere in campo oltre al 30 giugno. Nel caso del Bologna, si tratterebbe di Danilo, Palacio e Da Costa.

Fonte: “Carlino”