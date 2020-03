Carlino – L’iniziativa della Curva Bulgarelli

In questo momento di paura e incertezza, c’è bisogno di tutto l’aiuto possibile. Bologna è in difficoltà, e tutti se ne sono accorti. Ecco quindi che a porgere una mano non sono solo i più ricchi e privilegiati, ma anche le “persone comuni”. Sta infatti spopolando sul web l’iniziativa della Curva Bulgarelli, che vorrebbe devolvere un aiuto economico agli ospedali bolognesi che stanno combattendo in prima linea questo virus.

La proposta dei tifosi sarebbe quella, nel caso in cui il campionato dovesse esser definitivamente cancellato, di non intascare i ricavi dagli abbonamenti delle 6 partite casalinghe non disputate, ma di girare l’intero importo alle strutture sanitarie. Se invece la Serie A dovesse riprendere, la Curva Bulgarelli avrebbe chiesto alla stessa società di rinunciare ai ricavi dagli abbonamenti di una sola partita per donare il tutto agli ospedali della città. Anche questa è Bologna.

Fonte: “Carlino”