L’infortunio di Tomiyasu è più grave del previsto

Takehiro Tomiyasu, con Medel e Destro, occupa l’infermeria del Bologna. I rossoblù dovranno rinunciare a questi giocatori per una buona serie di partite: Juventus, Sampdoria, Cagliari e Sassuolo. Mentre il centrocampista cileno e l’attaccante potrebbero recuperare anche prima della fine di questa serie di incontri, per il giapponese si prospetta uno stop di almeno un mese. I primi accertamenti, svolti in Giappone, prevedevano un stop più breve, ma gli esami a Casteldebole hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro. Oltre alle partite sopracitate quindi Tomiyasu potrebbe saltare anche le partite con Parma e Napoli.