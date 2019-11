Carlino – L’infinito Palacio contro il suo miglior avversario

Gestire Rodrigo Palacio è sicuramente uno dei compiti del Bologna se vuole vedere ogni volta el trenza al suo meglio. In questo momento però di alternative non ce ne sono. Con Destro e Santander out, il peso dell’attacco rossoblu si poggia tutto sulle spalle del numero 24 e probabilmente continuerà a farlo anche nei prossimi incontri. La proiezione attuale vede un Rodrigo in grado di poter raggiungere la doppia cifra di gol, un obiettivo non dichiarato, ma che darebbe prova del suo status di highlander.

Domani di fronte a sé l’argentino avrà il suo miglior nemico: il Parma. La vittima designata di Palacio non è solo la squadra che ha subito il suo primo gol in A, ma anche quella che ne ha subiti di più. Sono 9 infatti le reti segnate dal trenza ai crociati, la prima nel dicembre 2009, in un Genoa-Parma al Ferraris. La speranza è che nella sfida di domani possa raggiungere la doppia cifra contro la squadra emiliana e centrare il 4 sigillo stagionale. Dopo aver abbattuto il tabù Dall’Ara, l’attaccante comincia a prenderci gusto a segnare all’ombra di San Luca, sono 2 su 3 infatti i gol segnati in casa quest’anno. Lunga vita a Palacio e che questo trentottenne non si fermi mai.