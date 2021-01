Carlino – L’infermeria si svuota, recuperato anche Mbaye

L’emergenza infortuni che aveva attanagliato il Bologna fino a un mese fa, sembra essere ormai quasi del tutto alle spalle. Uno ad uno sono rientrati quasi tutti gli infortunati, e ora Sinisa Mihajlovic può contare su una rosa più completa.

E’ notizia di ieri il rientro in gruppo di Ibrahima Mbaye, dopo l’infortunio rimediato contro la Roma. Ora restano fermi soltanto Gary Medel, Federico Ravaglia e Federico Santander. Il cileno sarà valutato domani alla ripresa degli allenamenti dallo staff medico. Se dovesse ricevere l’ok, domenica alle 12.30 potrebbe esserci per la trasferta dell’Allianz Stadium contro la Juve. Il portiere, invece, è in attesa di un nuovo tampone, che gli sarà somministrato quest’oggi. Per il ritorno del Ropero si dovrà aspettare tra febbraio e marzo.

Fonte-Carlino