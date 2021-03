Carlino – Lezioni sospese: Barrow ritorna sulla fascia

Dopo otto partite di fila da centravanti, Musa Barrow ritorna alle origini. La sua scolarizzazione come prima punta è sospesa per il momento: Sinisa medita di spostare nuovamente il gambiano sulla fascia per il lunch match odierno contro la Sampdoria.

I motivi sono legati soprattutto al fatto che la gara di Napoli ha dato alcune certezze, tra cui quella che Palacio è in grado di garantire ancora maggior gioco offensivo rispetto a Barrow, troppo acerbo in quel ruolo. Con il trenza la squadra ha girato meglio, creando di più e rendendosi più pericolosa rispetto alle ultime uscite stagionali, anche in termini di mole di gioco prodotta. Non si tratta di una bocciatura per il numero 99, a cui comunque Mihajlovic ha dimostrato di dare fiducia per la sua crescita da centravanti. Il bilancio nel suo nuovo ruolo al momento recita soltanto due gol segnati, ma il gambiano ha comunque compiuto passi in avanti al centro dell’attacco rispetto a quando era partito. Ricollocarlo nella sua “comfort zone”, seppur temporaneamente, può fargli bene. A farne le spese potrebbe essere Sansone, reduce da ottime prestazioni e da una seconda vita in maglia rossoblù, ma con le azioni in leggero ribasso dopo la prova opaca di Napoli.

Fonte-Carlino