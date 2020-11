Carlino- L’emergenza è finita. E c’è Medel che scalpita

E’ tempo di scelte per Sinisa Mihajlovic. Ieri sono rientrati in gruppo Mbaye, Sansone, Poli, Medel, Schouten e Hickey. Lo scozzese dovrebbe rientrare sulla corsia di sinistra, mentre c’è il ballottaggio tra Dominguez, Schouten e Svanberg per due posti in mediana. Dalla panchina dovrebbero partire anche Mbaye e Sansone, con Medel che invece scalpita per un posto da titolare, ma non è da escludere che possa partire dalla panchina per avere una settimana di lavoro in più in vista del Crotone. Ancora terapie per Dijks e Skov Olsen mentre Santander è in fase di riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio.

Fonte-Carlino