Carlino – Le vacanze dei rossoblù

Il campionato di Serie A è terminato da appena una settimana, e tra non molto sarà di nuovo l’ora di tornare in campo. E’ un’estate anomala quella del calcio italiano, con i giocatori che a differenza degli altri anni hanno molto meno tempo per godersi le proprie vacanze. Anche, ovviamente, in casa Bologna, come riportato dal Resto del Carlino..

A partire dall’allenatore, Sinisa Mihajlovic, che ha scelto di trascorrere questi giorni di stacco tra un campionato e l’altro in quel di Porto Cervo, in Sardegna. Mete differenti invece per i calciatori: Bani e Danilo, ad esempio, hanno scelto la costiera amalfitana per le proprie vacanze, mentre Di Vaio e la sua famiglia hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo nei pressi di Latina. Ritorno in madre patria per due dei principali prospetti rossoblù, Svanberg e Schouten: il primo è rientrato a Malmo con la propria fidanzata (calciatrice del Bologna femminile), mentre il secondo si trova ora in Olanda dove ha festeggiato il matrimonio della sorella. Vacanze greche per Dominguez invece, mentre Gary Medel ha scelto la Spagna così come il giovane Corbo.