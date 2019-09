Carlino – Le ultime di formazione

Mihajlovic sta sciogliendo gli ultimi dubbi. Rimane ancora un posto da decidere, ed ovviamente è il ruolo di centravanti. Ieri nemmeno De Leo si è lasciato andare su chi potrebbe essere il titolare questo pomeriggio contro la Roma, ma sembra al momento che Santander sia decisamente dietro agli altri due. Intanto, come riporta il “Carlino”, la buona notizia in difesa: dopo gli acciacchi di inizio settimana, Denswil è recuperato, è farà ancora coppia con Bani. A centrocampo confermatissimo Medel, che agirà al fianco di Poli: Dzemaili non è al meglio ma è stato comunque convocato.

Il vero dilemma è come al solito la prima punta nel 4-2-3-1. Serratissimo ballottaggio tra Palacio e Destro, che si risolverà proprio in queste ore. Se Mihajlovic volesse puntare sulla vivacità e l’imprevedibilità allora sceglierebbe l’argentino – che sta vivendo un grande momento di forma – mentre invece butterebbe dentro il numero 22 qualora decidesse di puntare sull’aspetto emozionale: Destro è un grande ex della Roma. Se così fosse, Palacio scalerebbe estero sinistro e a farne le spese sarebbe Sansone.