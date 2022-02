Carlino – Le ultime da Casteldebole: Dijks verso il perdono

La gara di domani contro la Lazio non dovrebbe vedere schierati titolari i nuovi acquisti del Bologna Kasius e Aebischer, che saranno pronti a gara in corso. Sulla destra Hickey è il più indiziato per sostituire lo squalificato De Silvestri. Per...

La gara di domani contro la Lazio non dovrebbe vedere schierati titolari i nuovi acquisti del Bologna Kasius e Aebischer, che saranno pronti a gara in corso. Sulla destra Hickey è il più indiziato per sostituire lo squalificato De Silvestri. Per quanto riguarda la fascia sinistra mister Mihajlovic sta pensando seriamente di schierare Dijks, sulla via del perdono, dopo essersi tirato indietro prima della gara di Verona. Sarà fondamentale la sua prestazione e il suo atteggiamento per essere reintegrato a pieno regime, ritrovando così la fiducia dell'allenatore. Soriano e Orsolini verso la conferma alle spalle di Arnautovic per ricreare un 352 il più simile possibile a quello dell’andata, vinta per 3 a 0 dal Bologna al Dall’Ara. In Mediana Schouten e Svanberg saranno i titolari con Aebischer e Viola pronti a subentrare. Mbaye è rietrato ieri a Casteldebole reduce dalla vittoria con il Senegal e difficilmente verrà convocato dato che ha svolto solo un allenamento differenziato. Skorupski, Soumaoro e Medel pedine al momento irremovibili per Sinisa. Barrow pronto dalla panchina ma non è da escludere un ballottaggio dell’ultimo momento tra lui e Soriano.