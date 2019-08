Carlino – Le probabili formazioni di Pisa-Bologna

La parola chiave è “continuità”. Non ci sarà Mihajlovic in panchina questa sera contro il Pisa – gara valida per il terzo turno di Coppa Italia – ma la squadra e lo staff tecnico sanno di dover portare avanti precisi principi di gioco. Nelle ultime uscite si è rivista la mentalità di fine maggio, quella che ha permesso ai rossoblu di chiudere il campionato addirittura al decimo posto. Proprio questo vuole Sinisa. E dunque – influenzato anche dal mercato e dagli infortuni – non può che affidarsi in larga parte ai suoi uomini più fidati. Le uniche novità di formazione rispetto allo scorso anno dovrebbero essere Denswil e Kingsley, che sostituiranno rispettivamente Lyanco e Pulgar. Ballottaggio infine Tomiyasu-Mbaye sulla destra. Per il resto, i titolarissimi: sarà Palacio la prima punta appoggiata dal solito terzetto di trequartisti.

La probabile formazione del Bologna

4-2-3-1: Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Kingsley; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Fonte: Carlino