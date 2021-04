Carlino – Le possibili scelte di Mihajlovic contro l’Atalanta

Scelte quasi obbligate per Mihajlovic

Diverse scelte per il mister rossoblù paiono obbligate visti gli infortuni di Dijks, Hickey, Tomiyasu e Dominguez. In difesa è quasi certo il rientro tra i titolari di De Silvestri, a destra, con lo spostamento di Mbaye a sinistra. Mihajlovic aveva in mente di far giocare uno dei tre match settimanali ad Antov, ma potrebbe chiedere a Danilo di stringere i denti e giocare la terza gara settimanale vista la mancanza di titolari nel reparto arretrato. Schouten e Svanberg torneranno dal primo minuto così come Palacio e Skov Olsen in attacco. L'ipotesi di un cambio di modulo e di un passaggio alla difesa a 3 dal primo minuto è difficile, ma questa soluzione potrebbe tornare utile a partita in corso.