Le convocazioni in nazionale

Dopo aver rinunciato alla scorsa convocazione per calarsi al meglio nella sua nuova realtà, Medel torna a rappresentare il Cile in vista degli impegni con Colombia e Guinea, il mediano del Bologna indosserà anche la fascia di capitano della Roja. Anche Tomiyasu e Skorupski partiranno con la loro nazionale: il Giappone se la vedrà con Mongolia e Tagikistan, mentre la Polonia affronterà Lettonia e Macedonia. Infine gli altri convocati della prima squadra sono Krejci, Skov Olsen e Svanberg. Il ceco si troverà davanti i non facili impegni con Inghilterra e Irlanda del Nord, mentre gli scandinavi si uniranno alla selezione Under 21 rispettivamente di Danimarca e Svezia.

Segnali positivi anche dalle giovanili: Cangiano a soli 17 anni ottiene la sua prima convocazione con l’Under 19, mentre per Kastrati c’è aria di derby: l’under 21 del Kosovo affronterà i pari d’età dell’Albania. Infine Baldursson e Gabriele Boloca rappresenteranno l’Islanda e la Romania Under 19. Lo riporta Il Resto del Carlino.