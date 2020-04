Carlino – Le convocazioni del Bologna: tutti tornano in città entro sabato

Se le previsioni saranno confermate, il Bologna e gli altri club di Serie A riprenderanno ad allenarsi – seppur individualmente – lunedì 4 maggio. Ciò significa che il club dovrà farsi trovare pronto, e i giocatori dovranno esser tutti a disposizione. Essendo obbligatorio un periodo di quarantena di due settimane per coloro che rientrano dall’estero, il Bologna ha pensato bene di richiamare tutti quelli che nei giorni scorsi hanno lasciato il capoluogo emiliano per stare con le proprie famiglie: tutti convocati a Bologna dunque, giocatori e staff tecnico.

Rientreranno Danilo, Krejci e Dijks, a cui si aggiungeranno anche Tanjga, De Leo e Raimondi. Tutti rientrati in patria. Questi dovranno essere a Bologna entro sabato, così da scontare le due settimane ed esser abili il 2 maggio al massimo, giusto in tempo per le visite mediche e la ripresa dei lavori sul campo. Verrà invece concesso un permesso ovviamente a Mihajlovic, che per motivi di salute rimarrà ancora nella sua casa romana, e a Soriano, che tra circa due settimane diventerà padre per la seconda volta: il centrocampista al momento è a Genova con la moglie.

Fonte: “Carlino”