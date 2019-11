Carlino – Le condizioni di Medel preoccupano

Alla già lunga lista degli infortunati, il Bologna rischia di doverci aggiungere anche Gary Medel. Uscito acciaccato dalla sfida col Parma, il centrocampista cileno non è al meglio. Ieri il numero 5 non si è allenato con la squadra, limitandosi ad un lavoro differenziato. Al momento lo staff tecnico sembra ottimista, ma molto dipenderà da cosa riuscirà a fare nella doppia seduta odierna. Solo al termine di questa giornata capiremo se il ragazzo sarà arruolabile per Napoli, gara in programma domenica alle ore 18.

Se Medel non dovesse farcela, spazio alla vecchia guardia rossoblu. Senza il cileno la coppia di mediani dovrebbe essere senza grandi dubbi quella composta da Poli e Dzemaili. Il primo non è partito titolare domenica al Dall’Ara, potendo così giovare di un po’ di riposo; il secondo è tornato invece protagonista, segnando in extremis la rete del pareggio. Mihajlovic è comunque coperto in quel ruolo – vista anche la presenza di Schouten – ma, per caratteristiche e personalità, Gary Medel è unico in questa rosa. Inutile dire che la sua assenza avrebbe un notevole peso al San Paolo.

Fonte: “Carlino”