Infermeria – Le condizioni di Dzemaili

Se da un lato Mihajlovic può sorridere per il ritorno di Soriano a pieno regime, lo stesso non può fare per le condizioni di Blerim Dzemaili. Il capitano del Bologna ha infatti accusato un risentimento muscolare alla coscia destra nel finale di gara contro l’Atalanta. Mercoledì si è sottoposto agli esami strumentali, che non hanno evidenziato lesioni. Tuttavia, anche ieri il centrocampista svizzero non si è allenato, limitandosi a fare terapia.

Domenica pomeriggio il Bologna sarà di scena a Lecce per la 17^ giornata di Serie A, e Mihajlovic avrà come al solito i suoi problemi. Oltre alle assenze certe di Krejci e Dijks per infortunio e alla squalifica di Danilo, infatti, è sempre più probabile anche il forfait di Dzemaili. Il capitano rossoblu non sta bene, e ad oggi potrebbe andare al massimo in panchina. Se le cose non dovessero cambiare nelle ultime 24 ore, probabilmente il tecnico serbo gli risparmierà la trasferta in Salento, l’ultima dell’anno solare.

Fonte: “Carlino”