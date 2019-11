Verso Bologna-Parma – Le condizioni degli infortunati

Nonostante i risultati non stiano arrivando e quindi continuare a giocare diventa fondamentale per le squadre, la sosta per le nazionali arriva al momento giusto per questo Bologna. I rossoblu hanno quindi una settimana in più per recuperare i tanti giocatori infortunati, a partire dai lungodegenti. Verso il recupero Destro e Soriano, le cui condizioni però sono ancora da valutare. Sta decisamente meglio invece Tomiyasu, che in questi giorni si è allenato in parte col gruppo e dalla prossima settimana si aggregherà interamente alla squadra. Le migliori notizie arrivano però da Sansone, che è già perfettamente abile e a disposizione. Profonda incertezza invece per quanto riguarda Dijks.

Da lunedì mattina Mihajlovic potrà godere della presenza anche di Gary Medel, che era partito per il Cile. La sua nazionale ha però rinviato l’amichevole in programma con il Perù per via dei problemi che la popolazione sta affrontando con il governo, e quindi il centrocampista rientrerà in anticipo in Italia: il numero 5 sarà a Bologna domenica.

Fonte: “Carlino”