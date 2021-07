Carlino – L’attacco è inceppato, ci pensa Raimondo

Un Bologna appesantito dai carichi di lavoro batte in extremis la Feralpi: la squadra è ancora in fase di rodaggio

Al Bologna sono serviti ottantaquattro minuti per segnare alla Feralpisalò nell'amichevole di ieri che ha concluso il ritiro di Pinzolo: non un grande biglietto da visita per l'attacco rossoblù, a maggior ragione se si pensa che il match è stato deciso dal Bologna C, grazie a un rigore trasformato da Raimondo .

Ma la preparazione si fa sentire e le gambe sono ancora imballate dai carichi di lavoro: è ancora calcio di luglio, non troppo indicativo per la stagione ormai alle porte. Soprattutto data l'assenza di un attaccante di peso, con Barrow in isolamento e Arnautovic che dovrebbe arrivare solo in settimana. Nessun campanello d'allarme quindi, ma venerdì contro il Borussia Dortmund si inizierà a fare sul serio. L'obiettivo del Bologna, però, è affrontare ogni gara a petto in fuori, giocandosi tutte le proprie carte a disposizione: è anche per questo che Mihajlovic non può essere rimasto soddisfatto dal piatto primo tempo di ieri, illuminato dal solo Soriano. Bonifazi conferma la sua personalità ma anche qualche errore di troppo, mentre Orsolini e Sansone sono apparsi fumosi. Meglio i primi venti minuti della ripresa, quando la squadra ha trovato riferimento in Van Hoojidonk, che ha colpito anche un palo.