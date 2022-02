Bologna – L’arrivo di Saputo? Forse domani

Saputo rimanda il ritorno di un giorno

Joey Saputo non arriverà oggi sotto le Due Torri. Anche se a Casteldebole non si hanno certezze, probabilmente l'arrivo del patron slitterà a domani. L'unica sicurezza è che il presidente rossoblù sarà presente lunedì al Dall'Ara per assistere al match contro lo Spezia, lo riporta il Resto del Carlino.