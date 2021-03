Carlino – Lamela è il sogno di Sabatini

Dopo tanti acquisti di livello in carriera, Walter Sabatini vuole lasciare il segno anche a Bologna. Finora non è ancora riuscito a portare un nome altisonante in grado di scaldare la piazza, ma potrebbe presto riscattarsi con il mercato estivo.

La missione è convincere Sinisa a restare sulla panchina rossoblù e, soprattutto far fare il salto di qualità alla squadra. Sabatini aveva già scaldato i motori a gennaio, con il nome di Marko Arnautovic. “Era un nome che non doveva uscire, ma purtroppo è uscito”, ha dichiarato il ds. Ora è pronto a fare sul serio, pensando in grande. Ed Erick Lamela è un nome che la società sta vagliando. L’argentino è un sogno di Sabatini, che lo aveva già portato a Roma nel 2011 per 17 milioni, salvo poi rivenderlo due anni dopo a 30 milioni al Tottenham. Gli ostacoli sono tre: il primo è l’ingaggio, di 4,5 milioni di euro. Troppi per le casse rossoblù, anche se il giocatore potrebbe decidere di spalmarlo su più anni. Il secondo è il cartellino, di prezzo elevato, anche se il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe giocare a vantaggio dei rossoblù. Infine, l’aspetto tecnico: Lamela è nel pieno della sua maturità e milita in top club europeo come il Tottenham. Per portarlo sotto le Due Torri, serviranno degli argomenti convincenti.

Fonte-Carlino