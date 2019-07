Carlino – L’affetto per Sinisa

‘Sinisa c’è’, parole che suonano come un abbraccio e arrivate fino a Castelrotto su iniziativa dei tifosi del Bologna Club di Anzola, nella giornata di ieri una cinquantina di loro, come tanti altri tifosi rossoblù, sono giunti a Castelrotto portando una gigantografia di Mihajlovic. Grande applauso da parte dei 500 presenti quando è stata esposta la gigantografia durante l’allenamento al campo Laranz. Nemmeno i calciatori sono rimasti indifferenti a questo gesto e a fine sessione hanno autografato il cartellone. Nella mattinata di domani i tifosi saliranno al Santuario di San luca per completare questo pellegrinaggio in onore dell’allenatore. La solidarietà si fa sentire anche oltreoceano, alcuni giocatori del Montreal Impact, ovvero Taider, Okwonkwo, Sagnà e Piatti hanno firmato un video per esprimere il proprio sostegno all’allenatore.