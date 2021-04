Carlino – La vita di Sinisa può diventare un docufilm

Smentite le voci che girano sul web da alcuni giorni: non sarà una serie fiction con Favino protagonista

Da circa una settimana, sono emersi rumors di una fiction su Mihajlovic . Queste voci, però, non trovano conferma nelle segrete stanze della Fremantle, leader mondiale nella produzione e distribuzione di serie televisive che ieri ha smentito l'ipotesi.

E' stata smentita anche l'indiscrezione secondo cui a vestire i panni dell’allenatore del Bologna, sarebbe stato l’attore Pierfrancesco Favino. Resta in piedi, però, l'idea del docufilm e il focus sarebbe sulla coraggiosa battaglia di Sinisa contro la leucemia, che ne ha fatto un simbolo di stoicismo e dignità in grado di unire tutto il popolo del calcio, e non solo.