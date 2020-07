Carlino – La svolta di Barrow a sinistra

“Quando può puntare la porta è più efficace di quando gioca spalle alla porta, ma ci lavoreremo”, parole di Sinisa Mihajlovic su Musa Barrow, che nella mente dell’allenatore serbo un giorno dovrebbe fare la prima punta.

Per il momento, invece, Barrow gioca e convince da esterno di sinistra, ruolo tradizionalmente occupato da Nicola Sansone. E arrivano anche i gol, tutti in trasferta quelli che hanno portato punti con la maglia rossoblù: a Ferrara, a Genova e a Roma. Anche stasera toccherà a Musa, ancora una volta da esterno perché a rifiatare potrebbe essere proprio Sansone, mentre l’unico a giocare tutte e tre le partite da titolare, dalla ripresa del campionato in poi, sarà Riccardo Orsolini.