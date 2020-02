Infortunati, sfortuna per Santander: contusione

Il Bologna che domani pomeriggio farà visita alla Lazio sarà un Bologna totalmente diverso da quello che ha affrontato al Dall’Ara Genoa e Udinese. Dal punto di vista caratteriale, si spera, ma anche e soprattutto dal punto di vista degli uomini. Mihajlovic ha infatti recuperato pedine importanti in questa settimana di allenamenti. Su tutti Roberto Soriano, che è in ballottaggio con Dominguez per una maglia da titolare sulla trequarti. Rientrano anche Medel e Sansone, che però dovrebbero partire dalla panchina: davanti a loro dovrebbero esserci infatti Schouten – che ha scontato la squalifica – e Barrow.

Tanta sfortuna invece per Federico Santander. L’attaccante paraguaiano era rientrato prima di tutti: dopo il problema muscolare che lo aveva fermato tre settimane fa, il ragazzo aveva ripreso ad allenarsi con la squadra già domenica. Il numero 9 era certo della convocazione, ma durante la seduta di allenamento di mercoledì si è fermato nuovamente. Per fortuna non sembra una ricaduta, ma “solo” una contusione. Fatto sta però che la sua convocazione per domani è in forte dubbio. Santander rischia di dare ancora una volta forfait proprio all’ultimo. Ancora nessun alternativa dunque per l’highlander Palacio.

Fonte: “Carlino”