Carlino – La “Scintilla” di Giulio, baby tifoso rossoblù sfida l’Inter di papà

Dazn ha lanciato “Scintille”, un nuovo format dedicato al racconto della magia della prima volta allo stadio per i piccoli tifosi. La puntata è quella di Giulio Toselli, piccolo tifoso rossoblù. La particolarità è che il padre è tifoso dell’Inter. Giulio è stato “spinto” dal papà a tifare la squadra della sua città per “timore” che il piccolo si interessasse alla Juventus. Padre e figlio erano presenti il 6 gennaio al Dall’Ara per vedere Bologna-Inter che poi fu rinviata. I due potranno rifarsi il 27 aprile quando la partita verrà recuperata a Bologna.