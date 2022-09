Carlino – La rivoluzione è servita

Thiago Motta medita di tornare al 4-2-3-1 e per farlo adatterà le sue idee alla rosa a disposizione. Soriano torna trequartista, dietro Medel avanza di dieci metri e passa a centrocampo, lasciando spazio a Posch e Lucumì come centrali. Poi gli esterni, con Barrow e Orsolini pronti a dare qualità al fianco di Marko Arnautović. Un attaccante in più, dunque, compensato da una diga di centrocampo equilibrata e di sostanza con l'avanzamento del Pitbull che potrà dare una mano alla difesa e occuparsi di Pjaca o Bajrami, perché l'Empoli è tutto tranne che da sottovalutare.