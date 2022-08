Carlino – La rivoluzione di Sinisa

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina assicura che il tecnico serbo sta preparando una sorta di mini-rivoluzione in termini tattici: una settimana in presenza è stata sufficiente a Sinisa per rivedere i piani, niente 3-4-3, niente 3-4-2-1 o 3-4-1-2 ma avanti tutta con il 3-5-2. Una scelta che può cambiare tutto a due giorni dall'inizio del campionato e a 20 giorni dal termine del mercato, ma che l'allenatore serbo ha ritenuto fondamentale prendere.