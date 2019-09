Carlino – La rabbia di Medel

Sono svariati i sentimenti emersi al triplice fischio di Pairetto, principalmente rabbia, rammarico e frustrazione come emerge dalle parole di Bani e Sansone al termine della gara contro la Roma. Il 2-1 dei giallorossi giunge all’ultimo secondo e in maniera beffarda, dopo una discesa lungo tutto il campo Veretout. Dzeko incorna di testa e la Roma festeggia. Nuno Romano, collaboratore di Fonseca, allora sussurra qualcosa di troppo a Medel che perde la testa e si volge rabbioso verso la panchina giallorossa. Alla fine è Fonseca stesso a trattenere il Pitbull, meglio così probabilmente, in primis per il Bologna perché il cileno avrebbe rischiato di prendersi una squalifica, ma anche per lo stesso Romano.

Non è comunque Medel l’unico arrabbiato in casa Bologna, Palacio, Santander e Bani infatti protestano con l’arbitro, mentre successivamente è Bigon a chiedere spiegazioni a Pairetto. Lo riporta Il Resto del Carlino