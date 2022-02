Carlino – La rabbia dei tifosi per il mancato arrivo di Saputo

Salta l'arrivo di Saputo in Italia, tra il rammarico dei tifosi e i tanti impegni rimandati alle settimane a venire

Il patron ha preferito fermarsi in Canada per questo ed altri motivi lavorativi, provocando però il malumore dei tifosi del Bologna, che aspettavano un suo ritorno al fine di responsabilizzare la squadra in piena crisi di risultati dopo 7 sconfitte un pareggio e una vittoria negli ultimi 9 incontri disputati; Saputo avrebbe avuto in programma un dialogo con la squadra in vista dello Spezia, così come aveva in programma un incontro con Sinisa Mihajlovic e con la dirigenza per manifestare il proprio disappunto riguardo al lavoro fatto dopo Natale. Era in programma anche un incontro decisivo per il restyling del Dall'Ara, con l'aggiornamento dei prezzi delle materie prime imposto nel post Covid. Il mancato arrivo del presidente lo ha esposto anche a dure critiche della tifoseria organizzata, la quale anzitutto non ha apprezzato il rinvio in un momento così delicato, e poi aveva chiesto al presidente di esporsi in prima persona per chiarire quello che è il suo progetto alla guida del Bologna. I rossoblù sono dunque chiamati a riprendersi senza il loro presidente, che tornerà in Italia di sicuro nel mese di marzo, nel periodo compreso tra le sfide contro Torino, Fiorentina e Atalanta.