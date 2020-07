Carlino – La probabile formazione del Bologna

Questa sera il Bologna ospiterà il Napoli al Dall’Ara, gara valida per la 33^ giornata di Serie A. Mihajlovic non avrà a disposizione Bani – che ha finito la stagione – ma ritrova come alternative Poli e Santander. Piccolo turnover in difesa, con Tomiyasu che dovrebbe riposare a favore di Mbaye. Per il resto, Denswil al fianco di Danilo è una scelta obbligata.

A centrocampo, Dominguez è favorito su Svanberg per affiancare Medel. Davanti, Palacio torna titolare nelle vesti della prima punta, con Barrow a sinistra e Sansone fuori. Chance invece per Skov Olsen largo a destra, con Orsolini che dovrebbe partire dalla panchina.

La probabile formazione del Bologna

4-2-3-1: Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Fonte: “Carlino”