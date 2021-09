Carlino – La Primavera si rifà il look

Nuovi prospetti a disposizione del tecnico Vigiani

Alla prima giornata, però, è già arrivata una sconfitta contro il Napoli per 1-2. La rosa a disposizione per il neo tecnico Vigiani è stata profondamente rivoluzionata rispetto all'anno scorso dopo i tanti addii dei classe 2001 e 2002. Sono arrivati cinque nuovi acquisti che sono pronti a inserirsi nel 4-3-1-2 del mister rossoblù: Pyyhtiä; Paananen; Wieser; Bartha e Onesti. Si punterà anche ai ragazzi presenti già in organico: Amey e Bagnolini; Annan che deve riscattare la brutta prestazione in Coppa Italia con la prima squadra e l'esordio con il Napoli; Urbanski; Pagliuca; Rocchi e Raimondo. Rocchi, però, dovrà stare fuori almeno un mese per una frattura al gomito destro.