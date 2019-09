Carlino – La Primavera cerca il terzo successo di fila

Non solo prima squadra, ma anche la Primavera. Il Bologna sta infatti stupendo tutti in questo avvio di stagione: dopo la sconfitta all’esordio nel nuovo campionato, i rossoblu si stanno riprendendo alla grande. Alla 2^ giornata la squadra di Troise ha battuto in rimonta il Napoli per 3-2, e poi ha superato agevolmente il Livorno – 5-2 – in coppa, passando così il turno. Il Bologna è quindi alla ricerca della terza vittoria consecutiva. Domani pomeriggio alle ore 15 al Biavati arriva il Chievo Verona: i padroni di casa vogliono subito entrare in serie positiva.

Fonte: “Carlino”