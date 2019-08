Carlino – La partita di Sinisa

“Vi avevo promesso che sarei stato con voi alla prima di campionato ed eccomi qua”. Non si smentisce mai Sinisa Mihajlovic, così come non viene mai meno la sua immagine di guerriero, di persona combattiva. Certamente, a maggior ragione dopo ieri sera, non si potrà dire che è solo retorica. Sinisa è arrivato alle ore 18 all’hotel Crowne Plaza di Verona per la riunione tecnica con la squadra, sorprendendo tutti: giocatori, tifosi, avversari. E dopo la commozione è subentrata la normalità in un momento straordinario: discussione sul 4-2-3-1 e indicazioni tattiche, con il mister in tenuta da allenatore. Sinisa ha poi ricevuto il caldo abbraccio dei 3000 tifosi bolognesi al Bentegodi, nonché di tutto lo stadio e dell’Italia intera, mentre dall’area tecnica ha guidato i suoi, stanco sicuramente, ma Sinisa c’è. Lo riporta Il Resto del Carlino.