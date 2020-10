La pandemia complica i piani del Bologna, e occhio a playoff e playout…

“Concedeteci tempo” aveva detto Bigon in merito alla crescita dei giovani. Tempo che, vista la crescita dei contagi, sembra ristretto e i giovani chiamati a bruciare le tappe. Figc e Lega studiano eventuali soluzioni per salvare il campionato ed evitare un ulteriore stop. Le possibili contromisure possono essere o i playoff o una bolla stile Nba. L’idea della bolla non sembra valida per il calcio. Questo perchè si gioca su campi in erba e non su parquet e quindi, con tante partite ravvicinate, il rischio di rovinare il manto. L’altro motivo, visto che si resterebbe in ritiro a lungo, è che i calciatori resterebbero per molto tempo lontano dalle proprie famiglie e sono contrari.

